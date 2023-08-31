Başakşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Başakşehir’de, Büyük Zafer’in 101’inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Kutlamaların ilk adresi Başakşehir Millet Bahçesi oldu. 2 bin izcinin katılımıyla Zafer ve İzcilik Kampı ile kortej yürüyüşü yapıldı. İlçenin dört bir yanında gün boyu devam eden kutlamalar Bahçeşehir’deki kortej yürüyüşü ve Gece Yolcuları’nın konseriyle sona erdi. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklere Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin tarihe vurulan mührü 30 Ağustos Zafer Bayramı, Başakşehir’de çeşitli etkinlerle kutlandı. Büyük Zafer’in 101’inci yıl dönümündeki kutlamalar, 29 Ağustos’ta Başakşehir Millet Bahçesi’ndeki Zafer ve İzcilik Kampı ile başladı. 2 bin izcinin katıldığı kampa ilçe sakinleri de yoğun ilgi gösterdi. Başakşehir Millet Bahçesi’ndeki gölün etrafına hilal şeklinde kurulan çadırlarda Başakşehirli izciler, iki gün boyunca çeşitli faaliyetler gerçekleştirdi. Tarih söyleşileri, müzik ve mehteran konserinin ardından Başakşehirli izciler ile ilçe sakinleri yürüyüş pozisyonuna geçti. Başakşehir Millet Bahçesi etrafı marşlar eşliğinde yürünerek kamp ateşinin yakılacağı alana gelindi. Kamp ateşini, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, eşi Kübra Kartoğlu çocukları Beren ve Yusuf ile birlikte yaktı. İzciler kamp ateşi etrafında izci marşları söyledi.

Kutlamalar resmi törenlerle devam etti

Kutlamalar Bahçeşehir Atatürk Anıtı, Bahçeşehir Ek Hizmet Binası ve Bahçeşehir Gölet’teki programlarla devam etti. Bahçeşehir Atatürk Anıtı’ndaki çelenk koyma törenine Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, siyasi partilerin temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sona eren törenin ardından Başkan Kartoğlu, Bahçeşehir Ek Hizmet Binası’nda tebrikleri kabul etti.

Coşku Başakşehir sokaklarına yayıldı

Havanın kararmasıyla birlikte Bahçeşehir Ek Hizmet Binası ve İskilipli Atıf Hoca Camii önünde toplanan binlerce Başakşehirli marşlar ve meşaleler eşliğinde Bahçeşehir Gölet’e yürüdü. Coşkuya evlerinin pençelerinden eşlik eden Başakşehirliler, korteji alkışlar eşliğinde selamladı. 30 Ağustos coşkusu Bahçeşehir Gölet’teki Gece Yolcuları’nın konseri ile sona erdi.

“Bir milletin küllerinden doğuşu”

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yıl dönümünü kutlayan Başkan Kartoğlu, “Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Büyük zaferler, büyük milletlere mahsustur. Bizler de bugün Büyük Zafer’in 101’inci yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz.30 Ağustos, alelade bir tarih değildir! Tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının ve tarih sahnesine yeniden çıkışının ilanıdır. İşte bu yüzden büyük zafer diyoruz. İşte bu yüzden büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz.” diye konuştu.

“Anadolu’ya mührümüzü vurduk”

100 yıl önce dedelerimizin Anadolu’da verdiği istiklal ve istikbal mücadelesinin aynı kararlılık ve azimle devam ettiğini söyleyen Başkan Kartoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı: “Tarihin akışını değiştiren, çağlar açıp çağlar kapatan, gittiği her yere barış ve huzur getiren bir milletin evladı olmaktan ne kadar gurur duysak azdır. 1922’deki Büyük Zafer ile 1071’de kapılarını ardına kadar açtığımız Anadolu’ya mührümüzü vurduk. Anadolu’nun ilelebet bizim yurdumuz olduğunu tüm dünyaya ilan ettik. Bugün, bin yıldır yere düşürmediğimiz sancağımızı daha yukarılara çıkarmanın gayretindeyiz.”