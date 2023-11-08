Başakşehir'de 6 katlı bir iş merkezinin ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı

Başakşehir Aykosan Sanayi Sitesi bulunan 6 katlı bir iş merkezinin ayakkabı imalathanesi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar çıkan iş merkezi havadan görüntülenirken, söndürme çalışması devam ediyor.

Başakşehir'de 6 katlı bir iş merkezinin ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı
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Başakşehir Aykosan Sanayi Sitesi bulunan 6 katlı bir iş merkezinin ayakkabı imalathanesi’nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar çıkan iş merkezi havadan görüntülenirken, söndürme çalışması devam ediyor.

Yangın Başakşehir Aykosan Sanayi Sitesi bulunan 6 katlı bir iş merkezinin ayakkabı imalathanesi’nde bilinmeyen bir nedenle çıktı. İş merkezinden çıkan dumanlar gökyüzüne ulaşırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dumanların çıktığı iş merkezi havadan görüntülendi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman