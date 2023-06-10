Başakşehir'de 6 katlı iş hanında yangın: Mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde 6 katlı bir iş hanının çatı katında yangın çıktı. Alt katlara da sirayet eden yangında dumandan etkilenen ve mahsur kalan 8 yabancı uyruklu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde akşam saat 18.00 sıralarında 6 katlı bir iş hanının plastik enjeksiyon ve karton malzemelerinin bulunduğu çatı katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede alt katlardaki farklı üretim merkezlerine de sıçradı. Dumandan etkilenen yabancı uyruklu 8 kişi mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Dumandan etkilenen kişiler çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Öte yandan, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ve yükselen alevler dron ile havadan görüntülendi. metrelerce havaya yükselen dumanın gökyüzünü adeta siyaha bürüdüğü görüldü.