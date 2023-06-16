Başakşehir'de Altınşehir İlkokulu'nun temeli atıldı

Başakşehir Belediyesi, eğitim yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Altınşehir Mahallesi’ne kazandırılacak 32 derslikli ilkokulun temeli törenle atıldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Eğitim kalitemizi her geçen gün artırarak yeni okulları Başakşehir’imize kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Başakşehir Belediyesi, ilçeyi “eğitimin başkenti” haline getirmek için yatırımlarını sürdürüyor. Modern öğretim kurumlarıyla dikkat çeken Başakşehir’e yeni bir okul daha geliyor. Altınşehir Mahallesi’nde inşa edilecek ilkokulun temel atma töreni Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Altınşehir İlkokulu’nu 7 bin 754 metrekareye sahip bir alan üzerinde inşa ettiklerini belirten Başkan Kartoğlu, “Olimpiyat Yolu ile TEM Kuzey Yan Yol kesişiminde ve Altınşehir Millet Bahçemizin yanında yer alacak ilkokulumuzun yapımına başladık. Okulumuz; 28’i ilkokul, 4’ü anaokulu dersliği olmak üzere toplam 32 derslik kapasitesine sahip olacak. Okulumuzda fen laboratuvarı, müzik laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı ve kütüphane de yer alacak. Eğitim kalitemizi her geçen gün artırarak yeni okulları Başakşehir’imize kazandırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“58 bin metrekare büyüklüğünde millet bahçesi”

İlkokulun yanı başında yer alan ve yapımında son aşamaya gelinen Altınşehir Millet Bahçesi hakkında da bilgi veren Başkan Kartoğlu, “Çalışmaları bu yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz. 58 bin metrekare büyüklüğündeki millet bahçemizde, kapalı ve açık spor sahaları, farklı yaş gruplarına uygun oyun alanları, kaykay pisti, dinlenme ve piknik alanları ile yürüyüş ve bisiklet yolları bulunuyor. 3 metre genişliğindeki bisiklet yolu ve 2,4 metre genişliğindeki yürüyüş yolumuz, 3 bin 700 metre uzunluğa sahip olacak. Altınşehir Millet Bahçemizi hem Güvercintepe Millet Bahçemiz hem de Kayaşehir Millet Bahçemizle bağlantılı yapıyoruz. Böylece vadiyi, kesintisiz bir şekilde millet bahçesine dönüştürüyoruz” ifadesini kullandı.