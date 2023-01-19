Başakşehir'de ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı

Başakşehir’de vakaya giden ambulansa dakikalarca yol vermeyen sürücünün kimliği tespit edilerek yakalandı. Sürücüye 872 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında 03 Güney Yan Yolu bağlantı noktasında meydana gelmişti. Yol üzerinde seyir halindeki 34 SV 4610 plakalı araç sürücüsü, ambulansa dakikalarca yol vermedi. Ambulans şoförünün ısrarla siren çalmasına aldırış etmeyen sürücü, cep telefonu kamerası ile görüntülenmişti.

Olayın ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Amirliği ekipleri, geçiş üstünlüğü bulunan ambulansa yol vermeyerek seyir halinde olan minibüsün plaka bilgilerini tespit etti. Çalışmalarınım devamında ismi öğrenilen sürücü M.Z.U yakalandı.

Sürücü M.Z.U.’ya 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 55/1-c (geçilmek istenen araç sürücüsünün; geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alınca, bu aracın kolayca ilerlemesini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmaması, gerektiğinde durmaması) maddesinden 436 TL, 73/a (Araçları kamunun huzurunu bozacak veya tehlikeye düşürecek şekilde saygısızca kullanmak) maddesinden 436 TL olmak üzere toplamda da sürücüye 872 TL idari para cezası uygulandı.