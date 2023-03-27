Başakşehir'de arkadaşlarını kavga ettirip izlediler, o anları ise kayda aldılar

Başakşehir’de bir grup genç, arkadaşlarından ikisini kavga ettirip tezahürat etti. O anları ise başka bir genç cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Olay, dün akşam saatlerinde Başakşehir’de bir parkta meydana geldi. Bir grup genç, henüz bilinmeyen bir nedenle arkadaşlarından ikisini kavga ettirip üstüne tezahürat etti. Bu kadarı da pes dedirten zorbalık anlarını ise başka bir genç, cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntüledi.