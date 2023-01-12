Başakşehir'de arsa tartışması nedeni ile yengesini vuran zanlının dükkanını yağmalandı

Başakşehir’de abisi ile arasında yaşanan arsa tartışmasına dahil olan hamile yengesini ve aracını aldığı arkadaşını vurarak ölümüne sebep olan zanlının emlak dükkanı yağmalandı. Polis sokakta güvenlik önlemi aldı.

Başakşehir’de arsa satışı nedeniyle husumetli olduğu abisinin evine giden Şahin Taş, hamile yengesi Sunay Taş’ı ve tartıştığı arkadaşı Turgay Akyıldız’ı silahla vurarak öldürmüştü. Polis ekipleri tarafından sakladığı evde gözaltına alınan katil zanlısı tutuklanmıştı.

“Katil kardeşin ofisini yağmaladılar”

Güvercintepe Mahallesi’nde işyeri bulunan yengesi ve arkadaşının ölümüne neden olan Şahin Taş’ın ofisi dün akşam saatlerinde yağmalandı. Polis işyerinin olduğu alanda güvenlik önlemi aldı.

Olayın yaşandığı sokakta esnaf olarak çalışan Cumali Bahçe, “Buraya bir adam geldi yanında biraz genç vardı tabelayı falan yıkıp içeriyi dağıttılar. Elinde silah olan bir şahıs vardı. Polis geldi etrafı çevirip şerit çektiler. Adam ikna oldu. Sonra akrabaları götürdü geçen gün yaşanan olayın devamıymış” İfadelerini kullandı.