Başakşehir'de atık yönetimi akıllı hale geldi

Başakşehir Belediyesi, teknolojiyi hizmetle buluşturan yeniliklerine bir yenisi daha ekledi. Atık yönetimi alanında ilçede gerçekleştirilen hizmet ve faaliyetlerin tamamı, geliştirilen Akıllı Temizlik Takip Sistemi ile anlık izlenmeye başlandı. Uygulamayla beraber ilçenin her noktasında çöp birikiminin önüne geçiliyor ve hizmet kalitesi artıyor.

Başakşehir Belediyesi, akıllı şehircilik uygulamalarında örnek bir projeye daha imza attı. Sıfır atık ve geri dönüşümde Türkiye’ye örnek olan Başakşehir Belediyesi, geliştirilen mobil uygulama sayesinde atık yönetimini akıllı hale getirdi. Akıllı Temizlik Takip Sistemi kapsamında; çöp kamyonları, geri dönüşüm araçları, süpürge araçları, arazöz araçları, moloz araçları ve bölge kontrol araçlarına kamera takıldı. Sistem sayesinde Başakşehir’in dört bir yanındaki temizlik çalışmaları anbean takip edilmeye başlandı.

Yapay zeka ile 4 bin noktadan gelen veriler tespit ediliyor

İlçe genelinde yaklaşık 4 bin noktada 15 bin atık konteynerdeki atık alım süreçleri her 5 saniyede bir fotoğraflanıyor. Gelen fotoğraflar “Atık-Nakit” uygulamasındaki görüntü işleme programıyla irdelenerek konteynerdeki doluluk oranı, arıza durumu ve çöplerin alınıp alınmadığı yapay zeka desteğiyle tespit ediliyor. Tespitler sonucunda oluşturulan raporlar analiz ediliyor ve envanter verimliliği ile temizlik araçlarının rota optimizasyonu sağlanıyor.

Günde 6 binden fazla fotoğraf sunucuya yükleniyor

Temizlik araçlarının yanı sıra 230 sokak temizlik personeli de cep telefonlarındaki uygulama ile yaptıkları saha çalışmalarının fotoğraflarını sisteme yüklüyor. Her personel, günde en az 30 fotoğrafı sisteme yükleyebiliyor. Sisteme yüklenen 6 binden fazla fotoğraf yapay zeka kullanılarak işleniyor. Bu sayede temizlik hizmetlerinde kalite artıyor ve daha verimli bir çalışma yapılıyor.

“Ekonomik fayda elde ediyoruz”

Sistemin her gün güncellenerek optimize edildiğini dile getiren Başakşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Bekir Dilekçi, “Akıllı Temizlik Takip Sistemi’nde, hem araçlarımızda bulunan kameralardan hem de personelimizden gelen fotoğraflar bir bütün olarak toplanıyor. Elde edilen veriler yapay zeka ile analiz ediliyor. Sistem sürekli güncellenerek optimize ediliyor. Bu sistemle hizmet kalitemiz artıyor ve ekonomik fayda elde ediyoruz” diye konuştu.

Başakşehir Belediyesi, birçok alanda hayata geçirdiği akıllı uygulamalar ve mobil sistemler ile hem zamandan tasarruf sağlıyor, hem de hizmet kalitesini sürekli yükseltiyor.