Başakşehir'de ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın 4 saat sonra söndürüldü
Başakşehir Aykosan Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş merkezinin ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın, yaklaşık 4 saat sonra söndürüldü.
Başakşehir Aykosan Sanayi Sitesi’nde bulunan bir iş merkezinin ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın, yaklaşık 4 saat sonra söndürüldü.
Yangın, Başakşehir Aykosan Sanayi Sitesi’nde bulunan 6 katlı bir iş merkezinin ayakkabı imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle çıkmıştı. İş merkezinden çıkan dumanlar gökyüzüne ulaşırken, ihbar üzerine olay yerine Başakşehir, İkitelli, Bağcılar, Bakırköy, Şişli, Beylikdüzü, Sultangazi, Sarıyer ilçelerinden takviye itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Dumanların çıktığı iş merkezi ise havadan görüntülenmişti. Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.