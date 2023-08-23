Başakşehir'de Ayşe Dağ Aile Sağlığı Merkezi açıldı

Başakşehir Belediyesi, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve bağışçıların desteğiyle yaptırılan sağlık merkezi, düzenlenen törenle açıldı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne bağlı olarak hizmet verecek olan aile sağlık merkezinin bahçesine fidan dikimi de gerçekleştirildi.

Başakşehir’de İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Başakşehir Belediyesi ve bağışçıların destekleriyle yapımı tamamlanan Ayşe Dağ Aile Sağlık Merkezi bugün düzenlenen tören ile faaliyetlerine başladı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne bağlı olarak faaliyet gösterecek olan aile sağlık merkezinin açılışına İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, bağışçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, aile sağlığı merkezinin önünde havaya balon bırakılması ve bahçeye fidan dikilmesi ile devam etti. Katılımcılar açılışın ardından sağlık merkezinin içerisini de gezdi.

“Ben Başakşehir’den özellikle sağlık çalışanlarına sahip çıkmalarını istiyorum”

Düzenlenen programda konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “İnsanlara kilosunu, kötü alışkanlıklarını nasıl yöneteceğini öğreten aile sağlığı merkezleridir. Başakşehir’de 30 aile sağlığı merkezi, 2 adet kanser tarama merkezi, 2 göçmen sağlığı merkezimiz bulunmakta. Sağlık çalışanlarımızın amacı sizleri doğru yönlendirmektir. Ben Başakşehir’den özellikle Türkiye’nin medarıiftiharı sağlık çalışanlarına sahip çıkmalarını istiyorum” dedi.

“Mutluluğun şehri Başakşehir”

Düzenlenen açılış programında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ise, “Her hafta açılış ve temel atma törenlerimiz devam ediyor. Mutluluğun şehri Başakşehir ve burada yaşayan güzel insanlar her şeyin en iyisine layık. Başakşehir’in içerisinde yaşarken çok anlamazsınız ama başka herhangi bir ilçeye gittiğinizde kaçıp geri gelmek istersiniz. Başakşehir yazısını gördüğünüzde içiniz ferahlar işte orası mutluluğun şehri” şeklinde konuştu.

Program havaya balonların bırakılmasıyla son buldu.