Başakşehir'de bir kişinin parasını ve ziynet eşyalarını alarak dolandıran şüpheli kamerada

Başakşehir’de kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak bir kişiyi 40 bin dolar, 100 bin Suudi Arabistan Riyali ve 1,5 kilogram ziynet eşyasını elden teslim alarak dolandıran şahıs yakalandı. Dolandırılma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Başakşehir’de 18 kasım günü gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şüpheli şahıs, H. Ş. isimli şahsı arayıp ikametinde bulunan 40 bin dolar, 100 bin Suudi Arabistan Riyali ve 1,5 kilogram ziynet eşyasını elden teslim aldı. Daha sonra dolandırıldığını anlayan H. Ş. isimli şahıs, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler şüphelinin Sinan E. olduğunu tespit etti. Şüpheli polis ekipleri tarafından Bahçelievler’de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, adliyeye sevk edildi. Öte yandan, H. Ş.’nin şüpheli şahsa poşet içinde parasını ve ziynet eşyalarını elden teslim ettiği anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.