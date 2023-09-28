Başakşehir'de bir vatandaş aracı suda sürüklenmesin diye direğe bağladı

Başakşehir'de yarıya kadar suya gömülen araçlarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmayı beklerken, bir vatandaş aracı sürüklenmesin diye direğe bağladı.

Başakşehir'de bir vatandaş aracı suda sürüklenmesin diye direğe bağladı
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Başakşehir’de yarıya kadar suya gömülen araçlarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmayı beklerken, bir vatandaş aracı sürüklenmesin diye direğe bağladı.

Başakşehir’de etkili olan sağanak yağış yolları göle döndürdü. Seyit Onbaşı Caddesi’nde suların yükselmesiyle araçlar mahsur kaldı. Aracın içerisinde kalan bir sürücü, şoför mahallinden cama çıkarak kurtarılmayı bekledi. Bu sırada bir kişinin ise sürüklenmemesi için aracı iple direğe bağladığı görüldü.

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