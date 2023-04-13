Başakşehir'de boş arazide stoklanmış araçlar bulundu

Başakşehir’de bulunan bir lise önündeki araziye dizilen onlarca sıfır ve plakasız otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Ne amaçla konulduğu bilinmeyen otomobillerle alakalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaparken, onlarca otomobil havadan görüntülendi.

Başakşehir’de bulunan bir lise önündeki boş araziye geçtiğimiz günlerde gece vakitlerinde getirildiği iddia edilen onlarca aynı marka sıfır otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Arazi üzerinde yan yana dizilen plakasız ve üzerindeki jelatin kaplamaların durduğu otomobilli otomobili gören vatandaşlar polis ve belediye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda henüz kimin veya ne amaçlı o araziye bırakıldığı tespit edilemeyen araçlar havadan görüntülendi.

Öte yandan, mahallede yaşayan vatandaşlar ise araçların stok amacıyla bu noktaya getirildiğini iddia etti.

"Daha pahalıya satılmak için burada tutuluyor olabilir"

Araçların stoklandığı alanda bir kurumda çalışan, "Geçen Cuma günü akşam saatlerinde ben geldiklerini gördüm, o günden beri araçlar burada. Çekici ile mi geldiler göremedim bu şekilde diziliydi ben gördüğümde. Biz öğrenemedik ne amaçlı bırakıldığını ama sürekli bize de soruyorlar. Belediye ekiplerinden zabıtalar da geldi fotoğraf falan çekti. Büyük ihtimalle galericilere ait sıfır araçlar daha pahalıya satılmak için burada tutulduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.