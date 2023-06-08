Başakşehir'de çevre festivali

Başakşehir Belediyesi tarafından Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde Çevre Festivali düzenlendi. Düzenlenen festivalde ilçedeki öğrencilerin geri dönüşüm atıkları ile yaptıkları ürünler sergilendi.

Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde Başakşehir Belediyesi tarafından Millet Bahçesi’nde Çevre Festivali düzenlendi. Düzenlenen festivale Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun yanı sıra birçok öğrenci velileriyle birlikte katılım sağladı. Program çerçevesinde ilçedeki öğrenciler geri dönüşüm atıklarıyla yaptıkları ürünleri sergiledi. Geri dönüşümü olan atık malzemelerden yapmış oldukları ‘‘Geri Dönüşüm Mucitleri 4 yarışması’’ ve ‘’Atık Ürünlerden Tablo’’ yarışmalarından dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. Program çerçevesinde festivale katılan öğrencilere çeşitli yiyecek ve içecekler dağıtılırken oyunlar da oynatıldı. Öğrenciler festivalde doyasıya eğlenirken ortaya da renkli görüntüler çıktı.

Programda konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, " Bugün çevre festivalimizin 2.’sini düzenliyoruz. Çocuklarımız ve okullarımızla müthiş bir atmosfer hepimizi bekliyor. Yıl boyunca okullarımıza birçok organizasyonlar etkinlikler ve rekabetli yarışmalar yaptık. Bugün sonuçlandıracağız.

Çocuklarınızla festivalimizi yıl boyunca yapmış olduğumuz etkinliklerin hep beraber kutlamasını yapacağız. Amacımız ve hedefimiz çocuklarımıza ailelerimize, çevreyle ilgili bilinçlendirmek, sıfır atıkla ilgili ve iklim değişikliğiyle ilgili bilgilendirmek. O yüzden böyle bir festival düzenledik. İnşallah çocuklarımızla birlikte bu festivali dolu dolu yaşayacağız. Başakşehir hep şu sloganla yola çıktı. Başakşehir çevrecidir. Başakşehir doğa severdir. Başakşehir eğer isterse başarır. Evet başardı sıfır atık hamlesiyle İstanbul’da ilk sıfır atık belgesi alan belediye oldu. Hem Türkiye’deki hem de yurt dışındaki yerel yönetimlere de öncülük etmiş oldu. Hedefimiz ve amacımız hem Başakşehirimiz için hem ülkemiz için çocuklarımızı ve ailelerimizi iklim değişikliğiyle ilgili sıfır atıkla ilgili dikkat çekmek bunu başarabiliyorsak başardıysak hep beraber Başakşehir ailesi olarak başardık" dedi.

Arkadaşlarıyla birlikte projede yer alan İpek Şanlıer, "Arkadaşlarımla birlikte geri dönüşüm projesinde tablo yaptık. Finale kaldık. Bunun için buradayız. Burada sergilenen ürünleri gezdik" diye konuştu.