Başakşehir'de çift gökkuşağı görsel şölen oluşturdu

Başakşehir'de etkili olan kısa süreli yağmurun ardından oluşan çift gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.

Başakşehir'de çift gökkuşağı görsel şölen oluşturdu
Editör
EditörEditör
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Başakşehir’de etkili olan kısa süreli yağmurun ardından oluşan çift gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.

İstanbul’da sabah saatlerinde kısa süreli etkili olan yağmur, yerini çift gökkuşağına bıraktı. Yağmurun ardından Başakşehir’de oluşan çift gökkuşağı görsel şölen oluşturdu. Gökkuşağını fark eden vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kayda aldı.