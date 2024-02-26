Başakşehir'de Cumhur İttifakı meclis üyesi adayları tanıtıldı

Başakşehir’de, Cumhur İttifakı’nın belediye meclis üyesi adayları AK Parti Başakşehir İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programla tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, Başakşehir’de yapılan yatırımların tüm İstanbul’da yapılan yatırımlara eş değer olduğuna dikkat çekti.

Başakşehir’de, Cumhur İttifakı’nın belediye meclis üyesi adayları AK Parti Başakşehir İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programla tanıtıldı. Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde düzenlenen tanıtım programına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Belediyesi Kurucu Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas ve MHP Başakşehir İlçe Başkanı Servet Ayhan katıldı. Başakşehir’de gerçekleştirilen hayata geçirilen hizmet ve projelerinin de gösterildiği toplantı, meclis üyesi aday tanıtımlarının ardından sona erdi.

“Başakşehir’de yapılan yatırımlar tüm İstanbul’a eşdeğer”

Büyük bir coşkuya sahne olan programda konuklara hitap eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, “2009’dan bugüne inanılmaz gelişmelerin yaşandığı bir ilçe, Başakşehir. Bu hizmetlerde ve gayretlerde emeği geçen Belediye Başkanımızı, meclis üyelerimizi, Cumhur İttifakı’mızın çok değerli siyasi temsilcilerini tebrik ediyorum. Başakşehir’de yapılan yatırımların tüm İstanbul’da yapılan yatırımlara eş değer olduğunu belirtmek istiyorum” dedi.

“Başakşehir rekora doğru gidiyor“

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da eser ve hizmet siyaseti ile algı ve illüzyon siyasetin asla bir olmadığının altını çizdi. Başakşehir’in gençliğin merkezi olduğunu belirten Akbaşoğlu, “Genç, dinamik ve büyük hedeflere doğru sizlerle beraber yol yürüyen bir belediye başkanının başkanlığında pırıl pırıl Başakşehir’i, İstanbul’un parlayan yıldızı haline getirecek hizmet ve eserlerle 31 Mart’ta devam kararı vereceğiz. Bir karar daha vereceğiz; hep beraber ‘yeniden İstanbul’ diyeceğiz. Eser ve hizmet siyaseti ile algı ve illüzyon siyaseti asla bir değil. Başakşehir rekora doğru gidiyor. Bu rekorun büyükşehire yansımasını görmemiz için biraz daha gayrete ihtiyacımız var” diye konuştu.

“Başakşehir çok şanslı“

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ise Başakşehir’de yüzde 12’ye riskli bina stoku oranına dikkat çekti. Başakşehir’in çok şanslı olduğunu vurgulayan Kadak, “Başakşehir’de yüzde 50 riskli yapı yüzde 12’ye inmiş. Bu inanılmaz bir oran. İstanbul’da şu anda en öncelikli gündemimizin deprem olduğunu fark edelim isterim. Başakşehir bence çok şanslı. Aynı zamanda İstanbul için çok önemli bir örnek” dedi.

“Başakşehir insanların hayalini kurduğu bir şehir“

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İstanbul ve Başakşehir için tüm güçleriyle çalışacaklarını dile getirdi. Başakşehir’de devler gibi projeler yapmak için karıncalar gibi çalıştıklarını ifade eden Kartoğlu, “Dünya bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu. Gerçekten muhteşem bir şehir. İstanbul bir ülke olsaydı oranın başşehri Başakşehir olurdu. O kadar çok ‘en’i ve ‘ilk’i var ki, Başakşehir’in. İnsanların hayalini kurduğu bir şehir. Bundan sonra da hem Başakşehir’imiz için, hem de İstanbul’umuz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bu seçimleri dünyanın tüm mazlum coğrafyaları takip ediyor”

Bugüne kadar yapılan projelerle Başakşehir’in büyükşehirleri geride bıraktığını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Bizlere çok büyük görevler düşüyor. Siz sanıyorsunuz ki bu seçimleri Türkiye’dekiler takip ediyor. Bu seçimleri dünyanın tüm mazlum coğrafyaları takip ediyor. 31 Mart akşamında Başakşehir’imizde ve birlikte çalıştığımız Murat Kurum’u İstanbul’da muradına erdirerek, rekor bir oyla kazanalım” şeklinde konuştu.

“31 Mart’ta çıkacak netice, Türkiye’nin durumunu dünyada değiştirecek”

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum’a en çok desteğin Başakşehir’den çıkması halinde çok mutlu olacağını ifade eden Başakşehir Belediyesi Kurucu Başkanı Mevlüt Uysal ise, “Dünya zor bir dönemden geçiyor. Bu seçimler sadece bir yerel seçim değil. Önemli bir seçim. 31 Mart’ta çıkacak netice, Türkiye’nin durumunu dünyada değiştirecek. Başakşehir güzel bir şehir. İstanbul’da Murat Kurum’a en çok destek veren yer Başakşehir çıkarsa ömrümde en sevindiğim günlerden birisi olacak” ifadelerini kullandı.

“Yasin Kartoğlu’nu rekor oyla seçeceğiz”

AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas, 31 Mart yerel seçimlerinin çok önemli olduğunu ifade etti. Yeni bir rekora hazır olduklarının altını çizen Kayas, “Etrafımızda dönen dolaplara baktığımızda bu seçimler gerçekten çok önemli. Türkiye Yüzyılı’na yakışır belediyeleri de seçmek için 31 Mart’ta sandığa gideceğiz. İnşallah Yasin Kartoğlu’nu 31 Mart’ta rekor oyla seçeceğiz” dedi.

“Üzerimize düşeni yapacağız”

Cumhur İttifakı olarak önceki seçimlerden daha yüksek oy alacaklarını söyleyen MHP Başakşehir İlçe Başkanı Servet Ayhan, “31 Mart’a kadar üzerimize düşen sorumlulukları yapmak için, elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Önceki seçimde Başakşehir’de büyük bir başarı elde ettik. Bu seçimlerde de bu başarıyı taçlandıracağız” dedi.