Başakşehir'de evlilik programında günlerce konuşulan kişi motosiklet kazası geçirdi: O anlar kamerada

Televizyonda yayınlanan bir evlilik programında geçtiğimiz yıllarda katılan ve günlerce konuşulan Emrah Toklu isimli kişi Başakşehir’de motosiklet kazası geçirdi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülenirken, yaralı sürücüye ilk müdahale zabıta ekipleri tarafından yapıldı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Başakşehir Güvercintepe’de gerçekleşti. Geçtiğimiz yıllarda televizyonda yayınlanan bir evlilik programına katılan ve günlerce konuşulan Emrah Toklu isimli kişi kullandığı motosikletiyle kazaya karıştı. Kaza anı bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde tesadüfen bulunan zabıta ekipleri tarafından yapıldı. Toklu, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.