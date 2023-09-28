Başakşehir'de göle dönen yol havadan görüntülendi

Başakşehir'de yağış sonrası yol göle döndü. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerine çıkarken, göle dönen yol havadan görüntülendi.

Başakşehir'de göle dönen yol havadan görüntülendi
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Başakşehir’de yağış sonrası yol göle döndü. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerine çıkarken, göle dönen yol havadan görüntülendi.

Başakşehir İkitelli Selvi Sokakta yağış sorası yol göle döndü. Çok sayıda araç mahsur kaldı. Araçlarının içinde mahsur kalan vatandaşlar araçlarının üzerine çıktı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.Göle dönen yol havadan görüntülendi.

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