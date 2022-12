Başakşehir Belediyesi, Destek Kart’tan evde bakım hizmetlerine, sıcak yemekten engelli hizmetlerine uzanan sosyal yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı sürdürüyor. Sosyal belediyecilik örneklerinin ilçe sakinleriyle buluşturulduğu Başakşehir’de, yardımlaşma ve dayanışma kültürü ilmek ilmek örülüyor.

Başakşehir Belediyesi, hayata geçirilen proje ve hizmetlerle birlikte gencinden yaşlısına, engellisinden ihtiyaç sahiplerine kadar Başakşehirlilerin her an yanında olmayı sürdürüyor. Sosyal belediyecilik çalışmalarının örneklerinin verildiği Başakşehir’de, gönül köprüleri kuruluyor. Başakşehir Belediyesi, yaşlı ve engelli ilçe sakinlerine evde bakım hizmeti sağlıyor. Yemeğini yapamayacak durumda olan yaşlı, engelli ve yakını bulunmayan vatandaşların evlerinde her gün gönül sofraları kuruluyor. İlçe genelinde ihtiyaç sahiplerine on binlerce gıda paketi ulaştıran Başakşehir Belediyesi, eğitime destek amacıyla ilk ve orta öğretim öğrencilerine de her eğitim öğretim yılının başında temel kırtasiye desteğinde bulunuyor. İhtiyaç sahibi aileler, Destek Kart sayesinde gıda ve giyecek alışverişlerini market ve mağazalardan gönül rahatlığıyla yapabiliyor. Çölyak hastası ilçe sakinlerine glütensiz ürünlerle hazırlanan gıda destek paketleri evlerine kadar ulaştırılıyor. Başakşehir’de yeni doğum yapan anneler de unutulmuyor. Anne ve yeni doğan bebeklerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak hoş geldin bebek çantası hediye ediliyor.

Engeller bir bir kaldırılıyor

Engelsiz bir Başakşehir için atılan adımlar çerçevesinde hizmete açılan Engelsiz Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetler, engellilerin hayatına değer katıyor. Birbirinden farklı faaliyetlerle hem gönüllere dokunuluyor, hem de mutluluklarına ortak olunuyor. Bir yandan akülü ve tekerlekli sandalye yardımlarına devam edilirken, diğer yandan araçlarının bakım ve tamiratları da Başakşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Tekerlekli sandalye kullanan ve şehir içi ulaşımda zorluk yaşayan ilçe sakinlerine tam donanımlı araçlarla ulaşım hizmeti sunuluyor.