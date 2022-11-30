Başakşehir'de hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi. Yol trafiğe çift taraflı kapatılırken, itfaiye ekipleri araçta ve hafriyat kamyonunda sıkışanları kurtarma çalışması başlattı.

Başakşehir'de hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi. Yol trafiğe çift taraflı kapatılırken, itfaiye ekipleri araçta ve hafriyat kamyonunda sıkışanları kurtarma çalışması başlattı.

Başakşehir'de hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi. Yol trafiğe çift taraflı kapatılırken, itfaiye ekipleri araçta ve hafriyat kamyonunda sıkışanları kurtarma çalışması başlattı.
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EditörEditör
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Başakşehir’de hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi. Yol trafiğe çift taraflı kapatılırken, itfaiye ekipleri araçta ve hafriyat kamyonunda sıkışanları kurtarma çalışması başlattı.