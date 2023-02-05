Başakşehir'de hastane dönüşü kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Başakşehir’de hastane dönüşü yaşanan trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza sabah erken saatlerde Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi önünde meydana geldi. Hastaneden çıkan 34 FBE 182 plakalı hafif ticari araca, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen başka bir otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle takla atan 34 FBE 182 plakalı araçta bulunan Ferhat Abul hayatını kaybetti, akrabaları Adem Abul ve Muhittin Abul ise yaralandı. Kazaya neden olan otomobil sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ferhat Abul’un cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatan polis ekiplerinin kaçan sürücünün yakalanması için çalışmaları sürüyor.