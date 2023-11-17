Başakşehir'de Hayır Ortakları Camii dualarla ibatede açıldı
Başakşehir'de hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen Hayır Ortakları Camii, düzenlenen hizmete alım töreniyle ibadete açıldı. Bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği camide gençlik merkezi ve Kuran kursu da bulunuyor.
Başakşehir’de hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen Hayır Ortakları Camii, düzenlenen hizmete alım töreniyle ibadete açıldı. Bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği camide gençlik merkezi ve Kuran kursu da bulunuyor.
Kayaşehir Mahallesi’nde hayırseverlerin desteğiyle yapımı tamamlanan Hayır Ortakları Camii, törenle ibadete açıldı. Hizmete alım törenine AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas, Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melik, Başakşehir İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu ve mahalle sakinleri katıldı.
Bin kişi aynı anda ibadet edebilecek
Dualarla ibadete açılan Hayır Ortakları Camii’nde aynı anda bin kişi ibadet edebilecek. Gençlik merkezi, Kuran kursu ve lojmanın da bulunduğu cami ile Başakşehir’deki camilerin sayısı 119’a ulaştı.