Başakşehir'de Hoşdere Camii ibadete açıldı

Başakşehir’de, hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen Hoşdere Camii ibadete açıldı. Caminin açılışını gerçekleştiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Rabbim vatanımızı camisiz, minarelerimizi ezansız, camilerimizi de cemaatsiz bırakmasın İnşallah” dedi.

Başakşehir Belediyesi, ilçesine yeni bir eser daha kazandırdı. İlçenin manevi atmosferini hayırseverlerin de desteğiyle inşa edilen Hoşdere Camii ile taçlandırdı. Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi’ndeki caminin açılışına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve birçok ilçe sakini katıldı. Caminin açılışında ilçe sakinlerine hitap eden Başkan Kartoğlu, “Rabbimiz, ‘Her kim ki Allah için bir mescit bina ederse, Allah ona Cennet’te bu mescidin benzeri bir köşk bina eder.’ buyuruyor. Camimizin yapımında katkısı olanlardan Rabbim razı olsun” dedi.

“Camilerimiz toplumsal hayatın kalbi”

Mescid-i Nebi’nin inşasından bugüne camilerin hayatın merkezi olduğuna işaret eden Başkan Kartoğlu, “Camilerimiz, bizler için daima hayatın merkezi olmuştur. İslam beldeleri her zaman cami merkezli inşa edilmiş, camilerimiz toplumsal hayatın kalbi olmuştur. Allahutaala’ya en yakın olduğumuz mekânlar olan camilerimiz, birlik ve beraberliğimizin de teminatıdır. Rabbim vatanımızı camisiz, minarelerimizi ezansız, camilerimizi de cemaatsiz bırakmasın inşallah” İfadelerini kullandı.

Başkan Kartoğlu, konuşmasının ardından caminin bahçesine fidan dikti. 580 metrekare inşaat alanına sahip Hoşdere Camii; bodrum, zemin ve mahfil olmak üzere 3 kattan oluşuyor. 500 kişinin ibadet edebileceği caminin bahçesinde şadırvan ve okuma salonu da bulunuyor.