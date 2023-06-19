Başakşehir'de ilginç görüntü: Arabanın tavanında seyahat etti

Başakşehir’de seyir halinde olan beyaz otomobilin üzerinde bir kişi seyahat etti. İlginç görüntü cep telefon kamerası ile görüntülendi.

Başakşehir, Bahçeşehir’de seyir halinde olan bir otomobilin üzerinde seyahat eden kişi cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde bir kişinin hareket halindeki otomobilin tavanında yolculuk ettiği görüldü.