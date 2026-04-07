Başakşehir'de iş yeri yangını söndürüldü

Başakşehir’de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 07.00 sıralarında Başakşehir İSTEKS Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yerinin çatısında meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen sebeple çıkan yangın sanayi sitesini yoğun dumanla kapladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa süreli müdahalesinin ardından çatıda başlayan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.