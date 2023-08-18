Başakşehir'de iş yerine dadanan hırsızlar 500 bin TL'lik ürün çaldı

Başakşehir’de, maskeli 4 kişi, Nisan ayında girdikleri madeni yağ satan iş yerinden yaklaşık 500 bin TL değerinde ürün çaldı. Yaklaşık 5 aynı içinde aynı iş yerine 7’nci kez hırsızlık girişimi gerçekleşti. Hırsızlık ve hırsızlık girişimi anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Başakşehir, Bahçeşehir 2. Kısımda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz maskeli 4 kişi araç gelip, maden yağ satan iş yerinin etrafını kontrol etti. Şahıslardan biri araçta beklerken diğer üç kişi dakikalar içinde dükkanda bulunan 350 adet madeni yağ tenekesini arabaya yükledi. Hırsızlar dakikalar içinde yaklaşık 500 bin TL değerinde çaldıkları malzemelerle kayıplara karıştı. İş yeri sahibinin bildirilmesi üzerine polis parmak izi ve güvenlik kamerası çalışmasının ardından hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

“Güvenlik kamerası kablosunu kesip hırsızlık girişimine devam ettiler”

Aynı iş yerine 21 Mayıs, 4 Haziran ve son olarak 16 Ağustos 2023 tarihlerinde hırsızlık girişimi oldu. Buna karşı iş yeri sahibi Figen Öksüz, içerden demir kepenkler yaptırdı, dükkan önüne ise beton bariyer koyarak önlem almaya çalıştı. Ancak yapılan önlemler hırsızları durduramadı. Son olarak 16 Ağustos’ta dükkana girmek için panelvan araçla gelen 4 şüpheliden biri etrafı kolladıktan sonra güvenlik kamerası kablosunu kesti, biri de arabada bekledi. Diğer iki kişi ise içeri girmek için kepenkleri kırmaya çalıştı. İçeri girmeyi başaramayan hırsızlık şüphelisi şahıslar, havanın aydınlanmasıyla olay yerinden ayrıldı.

“Bir daha geleceğiz diye haber gönderdiler”

Hırsızların bir daha geleceklerinin haberini verdiğini ileri süren iş yeri çalışanı Gürkan Bekleviç, “Yaklaşık 3 aydır firmamıza hırsızlık girişiminde bulunuluyor. Bir ay önce buradaki korkuluklar yoktu. Buradaki camları patlatıp yaklaşık 350 teneke yağı çaldılar. 500 bin TL’lik bir zararımız var. emniyet mensupları olayla ilgili inceleme başlattıklarını söylüyorlar ama hiçbir şekilde bir sonuç yok. En son dün sabah 06.15’te hırsızlık girişiminde bulundular. Güvenlik görevlisinin kovalamasına rağmen hırsızlar, ‘yine geleceğiz, dükkanınızı yine patlatacağız’ diye söylemde bulunmuşlar. Üç kere camlarımızı patlattılar, her yere kepenk yaptırdık, burası F tipi cezaevine döndü. Emniyetten yardım bekliyoruz. Şu an yaklaşık 500 bin TL’lik zararımız var artı ayrıca koruma masrafları da yaklaşık 450 bin TL’yi buldu” diye konuştu.

İş yerlerine Nisan ayından bu yana yedinci kez hırsızlık girişiminin olduğunu anlatan iş yeri sahibi Figen Öksüz, “Son 4 ayda aynı ‘arkadaşlar’ 7’nici kez ziyaretimizde bulundular. Artık arkadaş olduk onlarla, inanılmaz önlemlerin başında beton bariyer geliyor. Çünkü dükkanın önüne sıfır yanaştırıyorlar, yanaştıramasınlar diye beton bloklar koyarak yöntem bulduk. İçerisi zaten demirler çevrili, buna rağmen adamlar bana haber gönderiyorlar, ‘gene geleceğiz’. Biz burada çalışıyoruz, ülkemize vergimizi veriyoruz, elemanlarımızın maaşlarını veriyoruz ve adamlar bir anda alıp götürüyor” dedi.

4 ayda 6 kez soygun girişiminde bulundukları ve bir kere de soygunu gerçekleştirdiklerini anlatan iş yeri sahibi Öksüz, “Yaklaşık 500 bin liralık malzememi çaldılar. Onun dışında ekstra masraflar, sigorta, tadilat masrafı da ortalama 1 milyon üzerinde bir zararımız var. 4 ayda 7 kere geldiler, içeriye bir kere girmeyi başardılar. Daha önce bu camları patlatmıştı, yukarı ofislere falan girilmişti. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, tamamen çaresiziz, çünkü adamlar ya silah taşıyor ya da uyuşturucu kullanmış. Kepenklere dalıp giriyorlar, en son elektrik vereceğim ama sivil ölecek diye korkuyorum” şeklinde konuştu.

Polisin şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor.