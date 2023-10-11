Başakşehir'de kapısı açık minibüsten düşen adam ağır yaralandı

Başakşehir’de kapısı açık şekilde giden minibüsten düşen bir kişi, metrelerce savrularak ağır yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Altınşehir Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 53 yaşındaki K.Y., yol üzerinde Y.K. kontrolündeki 34 M 5306 plakalı minibüse bindi. Minibüsün kapısı açık halde hareket etmesiyle dengesini kaybeden adam, kapıdan dışarıya düştü. Yaklaşık 5 metre savrulan K.Y., kafasını kaldırıma çarptı. Olay sonrası diğer yolcular, yaralanan adamın yanına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan K.Y., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. K.Y. ‘nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Minibüs sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yaralı adamın yerde kaldığı anlar cep telefonu, olay sonrasında yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan olayla ilgili konuşan esnaf Özkan Özturunç, "Bugün saat 11.20 civarında minibüsün kapısı açık kalmış. Açık kalınca vatandaş araçtan düşmüş. Düştükten sonra 5 metre kadar sürüklendiğini ve kafasını kaldırıma çarptığını gördüm. Olay sonrası ambulans geldi ve hastaneye götürdüler” dedi.