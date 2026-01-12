Başakşehir'de kar yağışı dronla görüntülendi
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde lapa lapa yağan kar havadan görüntülenirken kartpostallık manzaralar oluştu.
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde lapa lapa yağan kar havadan görüntülenirken kartpostallık manzaralar oluştu.
İstanbul’un bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Başakşehir Kayaşehir’de etkili olan kar yağışı evlerin üzerini karla kaplarken kartpostallık manzaralar görüldü. Görüntülerde evlerin üzerleri karla kaplı olduğu görüldü.