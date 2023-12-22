Başakşehir'de Kayaşehir Gençlik Merkezi açıldı

Kayaşehir Millet Bahçesi’ndeki yeni Gençlik Merkezi Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu tarafından hizmete açıldı. Başkan Kartoğlu, “Kayaşehir Gençlik Merkezimizi, gençlerimizin fikirlerini alarak ve onların talepleri doğrultusunda, adeta uzay üssü gibi tasarladık” dedi.

Başakşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olan gençlik yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Güvercintepe Sezai Karakoç Gençlik Merkezi’nin ardından ilçenin ikinci gençlik merkezi Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun katılımıyla hizmete açıldı. Gençlerin yeni buluşma noktası olacak merkez uzay üssü gibi tasarlandı.

“Uzay üssü konseptinde”

Kayaşehir Millet Bahçesi’ndeki açılış töreninde konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Başakşehir’imizin ikinci gençlik merkezini, şehrimizin yeni merkezi Kayaşehir’de hizmete alıyoruz. Teknolojinin tüm imkanlarını gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. Uzay üssü konseptinde hazırladığımız yeni gençlik mekanımızda, biri dijital iki kütüphanemiz, oyun kapsülü adını verdiğimiz ve gençlerimizin e-sporda yeteneklerini geliştirecekleri bilgisayar oyun alanımız bulunuyor” diye konuştu.

“Gençler keyifli vakit geçirecek”

Kayaşehir Gençlik Merkezi’nin, Başakşehir gençliğinin yeni buluşma adresi olacağını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Gençlerimiz, merkezde keyifli vakit geçirecek. Böylece hem bedenlerini, hem zihinlerini dinlendirebilecekler. Konforlu bir alanda ders çalışmaları, eğlenceli vakit geçirmelerinin yanı sıra bu özel mekânda gençlerimizin potansiyellerini açığa çıkaracak ve yeni beceriler kazanmalarını da sağlayacağız” ifadelerini kullandı.