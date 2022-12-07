Başakşehir'de korsan öğrenci servisi yakalandı

Başakşehir’de polis ekipleri okullar çevresinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde durdurulan bir öğrenci servisinin yabancı uyruklu öğrencileri korsan şekilde taşıdığı tespit edildi. Korsan taşımacılık yaptığını inkar eden servis şoförünün oyununu polisin bir çocukla diyaloğu bozdu. Çocuk, “Ailemiz bizi taşıması için para ödüyor” dedi. Ruhsatsız taşımacılık yapan araç bağlanarak otoparka çekilirken, sürücüye ise, 9 bin 125 ? para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde bulunan okulların çevresinde denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde yayalar tek tek durdurulup GBT sorgusu ve üst araması yapılırken, caddelere kurulan noktalar ile araçlara yönelikte denetimler yapıldı. Servis araçları ve toplu taşıma araçları öncelikli olacak şekilde uygulama noktasında araçlar tek tek durdurularak evrak kontrolü yapıldı. Denetime takılan bir servis aracının ruhsatı olmamasına rağmen korsan şekilde öğrenci servisi yaptığı tespit edildi. İçeride yabancı uyruklu öğrencilerin olduğu servis aracının şoförü korsan taşımacılık yapmadığını iddia etti. Şoförün oyununu trafik polisi ile servis aracında bulunan öğrencinin diyaloğu bozdu. Araçta bulunan öğrenci “Ailemiz bizi taşıması için para veriyor” dedi. Ruhsatsız taşımacılık yapan araç bağlanarak otoparka çekildi sürücüye ise 9 bin 125 ? para cezası kesildi.

“Hınça hınç dolu minibüsten onlarca kişi indi”

Yine denetimlere takılan bir minibüste ise çoğunluğu öğrencilerden oluşan onlarca kişinin ayakta ve güvensiz seyahat ettiği görüldü. Ayakta seyahat eden yolcuların, yolculuklarına devam etmesine izin verilmezken araç sürücüsüne ise 1 bin 823 ? ora cezası kesildi.

Kesilen cezaların yanı sıra hem korsan taşımacılık yapan servis aracı hem de güvenliksiz taşımacılık yapan minibüs 60 gün süre ile trafikten men edildi. Polis ekiplerinin denetimlerinin ise gün boyu devam edeceği öğrenildi.

Okul çevresinde bulunan Fahrettin Sedef denetimlerle ilgili, "burada önceden uyuşturucu madde kullanan ve satan insanlar vardı şuanda bunların azaldığını görüyoruz. Denetimleri çok iyi buluyorum, çocuklarımızın güvenliği önemli.” İfadelerini kullandı.