Başakşehir'de Lösemili Çocuklar Haftası'nda anlamlı etkinlik, havaya balon bırakıp maskelerini çıkarttılar

Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavisi devam eden ve tedaviyi tamamlayan Lösemi hastalarının bir araya getirildiği etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte tedavi sürecini tamamlayan hastalar havaya balon bırakıp maskelerini çıkartarak sağlıklı bir yaşama kavuşmalarını kutladı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle bir etkinlik düzenlendi. Hastalığı yenmiş olan kişiler ile tedavi süreci devam eden hastalar bir araya getirilerek düzenlenen etkinlikte tedavi sürecini tamamlayan kişiler renkli balonları gökyüzüne bırakarak adeta bir kutlama yaptı ve maskelerini çıkarttı. Hastane koridorlarına kurulan eğlence stantları ile çocukların eğlenceli vakit geçirmesi de sağlandı.

“Umutlarını yitirmemeliler”

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde görevli Doçent Doktor Sibel Akpınar Tekgündüz düzenlenen etkinlikle alakalı, “Hastanemizin yeni açılması nedeniyle burada tedavi gören hastaların bunları görmesi ve moral motivasyon olması açısından düzenlenmiş olan bir etkinlik. Onların aslında bunu yenerek bir mezuniyet yaptıklarını maskelerini atarak göstermek istedik. Tedavi olan çocuklarımızın eğlenmelerini sağladık sihirbaz ve palyaço gösterimizin ardından uçan balonlar Lösemiyi yendiğimizi sembolledik. Bu hastalıkları söylediğimizde aileler yıkılıyorlar. İnandıklarında ve bizimle koordinasyon halinde iş birliği yaptıklarında bunu yendiklerini görecekler bunun için umutlarını yitirmemeliler” diye konuştu.

Gözyaşlarına hakim olamadı, duygu dolu anları anlattı

9 yaşında olan Lösemi hastası Ayşe Kılıç düzenlenen etkinlikte gözyaşlarını tutamayarak, “Ben dördüncü sınıf öğrencisiyim beni izleyen arkadaşlarımı çok seviyorum. Bu benim ikinci savaşım biz bunu bir kanser olarak görmüyoruz. Ben bu savaşta çok şey yaşadım ve çok uzun sürdü ben kendimle gurur duyuyorum. Bu süreçte ailemizi de düşünmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Tedavi süreci devam eden Elif Kübra, “Ben başardım ve başarmanın üzerinden devam ediyorum. Ben bu hastalığa yakalandığımda güçlü oldum. Diğer hastalarımızda mutlu ve güçlü olmaya direnmeliler” şeklinde konuştu.