Başakşehir'de maganda araçtan rastgele havaya ateş açtı

Başakşehir’de otomobilin içindeki 3 kişi kurusıkı silah ile havaya ateş ederek o anları sosyal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Başakşehir’de aynı araç içerisinde bulunan 3 arkadaş, kurusıkı tabanca ile seyir halindeki otomobilin içinden havaya ateş açtı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin tepki toplaması üzerine Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonrası şahısların kimlikleri tespit edilen yabancı uyruklu S.M.H., A.A.T. ve M.H.M., isimli 3 şahıs kaldıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 1 adet kurusıkı silah ve 1 adet şarjör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri devam eden şahısların kullandıkları araç emniyet otoparkına çekilirken, araç sürücüsüne 15 bin 173 lira, ruhsat sahibine ise 12 bin 977 lira cezai işlem uygulandı.

“Kendi Dünyalarındaki kötülere karşı da güçlü olduklarını düşünüyorlar”

Kamuoyunda duyulan yorgun mermi ve maganda kurşunu isabetiyle yaşamını yitiren onlarca kişi olmasına rağmen devam eden bu davranışlarla ilgili açıklama yapan Uzman Psikolog Özlem Ziyaoğlu, “Çocukların yaşadığı ortamda şiddetle alakalı karşılaştığı durumlar veya önemsenmeme davranışlarıyla karşılaşan çocuklar silahla güçlü olduklarını düşünerek kendi Dünyalarındaki kötülere karşı da güçlü olduklarını düşünüyorlar. Şiddet içerikli çizgi film ve oyunlar çocuklardan uzak tutulmalı ve çocuk aile içerisinde örselenmemeli. Silah merakının önüne geçilmesi için farklı yönlere teşvik edilmelidir. Dijital platformlardaki yayınlardan uzak tutulmalı çünkü çocuklar bu karakterleri benimseyip ilişkilerine yansıtmaktadır” şeklinde konuştu.