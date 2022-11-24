Başakşehir'de öğretmenlere özel konser

Başakşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Başakşehir Müzik Akademisi eğitmen ve öğrencileri, Artanatolia Senfoni Orkestrası ile birlikte en güzel şarkıları öğretmenler için söyledi.

Başakşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ilçede görev yapan öğretmenler ve ailelerini Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde bir araya getirdi. Başakşehir Müzik Akademisi eğitmen ve öğrencileri ile şef Hakan Şensoy yönetimindeki Artanatolia Senfoni Orkestrası, öğretmenlere keyifli bir müzik akşamı yaşattı. Dinleyicilere keman ve piyanonun yanı sıra çeşitli enstrümanlar eşliğinde müzik ziyafeti sunuldu. Konserde kulakların pası silindi, şarkılar hep birlikte söylendi. Başakşehirli öğretmenler, keyifli konserden dolayı Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na teşekkürlerini iletti.