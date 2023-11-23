Başakşehir'de öğretmenlere yönelik kariyer sempozyumu düzenlendi

Başakşehir Belediyesi tarafından anaokulu, sınıf ve rehber öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Kariyer Sempozyumu, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Başakşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi ve Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlanması amacıyla Kariyer Sempozyumu düzenledi. Anaokulu, sınıf ve rehber öğretmenlerine yönelik gerçekleştirilen sempozyumda, altı konu başlığında oturumlar yapıldı. Alanında uzman akademisyenler eğitimcilere bilgi ve tecrübelerini aktardı. Sempozyuma Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun ve çok sayıda akademisyenler, öğretmen katıldı.

“Tüm gün sürecek bu sempozyumda alınacak eğitimler aynı zamanda sahada okullarımızda uygulamaya sokulacak”

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Kariyer günleri ile ilgili bir sempozyum düzenliyoruz. Kariyer Sempozyumu ana başlığımız öğretmenlerimiz, bugünkü içeriğimizde öğretmenlerimizin çocuklarımızı anaokulundan başlayarak ilkokul, ortaokul ve lisede meslek seçimleri kişisel gelişimleri yönlendirebilecek şekilde tespitlerini yapabilmek için geniş çaplı bir sempozyum düzenleniyor. Bugün öğretmenlerimiz kıymetli akademisyenlerin destek verdiği çocuklarımızla uygulamaya çalışacağız. Amacımız küçük yaştan itibariyle çocuklarımızın meslek seçimlerini, sosyal gelişimlerini tüm başlangıçları küçük yaştan itibariyle tespit edebilmek. Tüm gün sürecek bu sempozyumda alınacak eğitimler aynı zamanda sahada, okullarımızda uygulamaya sokulacak” şeklinde konuştu.

Programda konuşan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Beyhan Acar, “Bizler üniversitede öğretim üyesi olarak kariyer alanını belli alanda netleştirmiş olan öğrenci kesimi ile bir aradayız. Yıllarca süren kariyer alanında yaptığımız çalışmalar öğrencilerin çok daha önceden çalışması gerektiğini biliyoruz. Uzun yıllar çalışmalarımızın sonunda ortaya çıkan bir husus” dedi.