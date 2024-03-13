Başakşehir'de ön kaldırarak trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücülerine ceza yağdı

Başakşehir’de trafiği yavaşlatan ve tek teker üzerinde tehlikeli şekilde yolculuk yapan motosiklet sürücüleri sivil trafik ekipleri tarafından tespit edildi. Tespit edilen sürücülerden birisinin ehliyetinin de olmadığı tespit edildi. Sürücülere toplamda 73 bin 301 TL para cezası yazılırken bir motosiklet trafikten men edildi.

Başakşehir Bahçeşehir’de akan trafiği yavaşlatarak akrobasi hareketleri yapan motosiklet sürücüleri Sivil Trafik Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından tespit edildi. Tesit edilen M.A. , M.C.C. , M.A.G. , O.Z. yakalanarak polis merkezine götürüldü. Tespit edilen şahıslardan M.A.G. ‘nin motosikleti plakasız kullandığı ve ehliyetinin olmadığı tespit edildi. 19 ADD 653 plakalı motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekilirken 4 sürücüye toplamda 73 bin 301 TL ceza kesildi.