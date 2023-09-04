Başakşehir'de otomobil alev topuna döndü, o anlar böyle kaydedildi

Başakşehir’de dün sabah saatlerinde cadde ortasında bir otomobilde henüz neden olduğu tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı. Cadde ortasında kısa sürede yanmaya başlayan otomobilde zaman zaman patlamalarda gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen otomobilin plakası olmadığı ve yanında kimsenin olmadığı da öğrenildi. Ekiplerin üzerindeki incelemelerinin ardından araç, otoparka çekildi.

Olay, dün sabah saat 04.00 sıralarında Başakşehir Rıfat Ilgaz Caddesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre cadde ortasında alev alev yanan otomobili gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler zaman zaman patlamaların da gerçekleştiği otomobili söndürmek için çalışma yaptı. Yanan otomobilin yanında kimsenin olmaması nedeniyle polis ekiplerine de haber verildi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen otomobilde plaka olmadığı da öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kime ait olduğu henüz öğrenilemeyen otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi.