Başakşehir'de patlak lastikli motosikletli ehliyetsiz çıktı

Başakşehir’de patlak lastikle giderek trafiği tehlikeye düşüren motokurye tespit edildi. Ehliyetsiz sürücüye polis ceza yağdırdı.

Olay geçtiğimiz hafta Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde yaşanmıştı. Lastiği patlak halde trafikte seyreden bir motosiklet sürücüsü hem kendi hem de vatandaşların canını tehlikeye düşürdü. Yolda bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen motosiklet sürücüsü polis tarafından tespit edildi. M.T. isimli şahısın ehliyetsiz olduğu anlaşıldı. Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 lira, Lastikleri bozuk veya teknik şartlara aykırı olan aracı kullanmak maddesinden 436 lira, Kask kullanmamak maddesinde 436 lira, motosiklet üstüne bulundurulması zorunlu işaretler dışında yazı yazmaktan 436 lira ve teknik değişiklikten 436 lira olmak üzere toplam 9 bin 934 lira ceza yazdı.