Başakşehir'de polisin takibinde olan 20 kaçak göçmen yakalandı

Başakşehir Tem Otoyolunda polis ekipleri tarafından takibe alınan 2 minibüse operasyon yapıldı. Operasyonda 20 kaçak göçmen yakalanırken, kaçak göçmenlere yurtdışına çıkmaları için 2 adet yabancı uyruklu şoförün öncülük ettiği öğrenildi.

Olay, gece 02.30 sıralarında Tem otoyolu Ispartakule Viyadüğü Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekiplerinin daha öncesinde takibe aldığı 2 minibüse seyir halinde oldukları sırada operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda yakalanan göçmenler ve onlara yardım ettiği öğrenilen 2 şoför ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi. Buradaki işlemleri tamamlanan kaçak göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği bildirildi.