Başakşehir’de, Ramazan ayı için hazırlıklar tamamlandı. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in manevi atmosferi, Başakşehir Kent Meydanı ve Sular Vadisi’ndeki Ramazan çadırlarının yanı sıra Özdemir Bayraktar Kültür Yaşam Parkı ile Altınşehir Millet Bahçesi ve Şahintepe Spor Parkı’ndaki sahne etkinlikleriyle yaşatılacak. Ramazan boyunca kültür turları, cami programları, BAKMER mutfak atölyeleri de düzenlenecek.

On bir ayın sultanı Ramazana yönelik hazırlıklarını tamamlayan Başakşehir Belediyesi, bu yıl etkinlikleri “Başakşehir’de Ramazan Birlikte Güzel” sloganıyla gerçekleştirecek. Başakşehir Kent Meydanı, Sular Vadisi, Altınşehir Spor Parkı, Şahintepe Spor Parkı ve Özdemir Bayraktar Bilim Kültür Yaşam Parkı’ndan yapılacak Ramazan etkinlikleri, yediden yetmişe tüm Başakşehirlileri buluşturacak.

Her gün farklı bir etkinlik

Hacivat Karagöz, illüzyon ve sihirbaz gösterileriyle dolu çocuk eğlencelerinden tiyatrolara, konserlerden ilahi ve şiir dinletilerine, Kur’an-ı Kerim tilavetlerinden sohbetlere kadar, birbirinden güzel etkinlikler Ramazan ayı boyunca etkinlik çadırlarında devam edecek. Sözleriyle gönüllere dokunan Ender Doğan, Dursun Ali Erzincanlı, Mustafa Demirci, Mustafa Cihat, Aykut Kuşkaya, Eşref Ziya, Ömer Karaoğlu’nun yanı sıra birçok sevilen isim ve grubu Başakşehirlilerle bir araya gelecek. Her yıl yoğun ilgiyle takip edilen söyleşilere Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Prof. Dr. Yasin Pişgin, Vehbi Vakkasoğlu, Ahmet Bulut ve Bekir Develi gibi birçok isim konuk olacak.

Umre ve Kudüs’e hediye ziyaret

Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER), Şehir Sanat ve Necdet Yıldırım Kültür Yaşam Parkı’nda hafta içinde her gün, Emin Saraç Kültür Merkezi’nde ise pazar hariç haftanın altı günü kadınlar için mukabele programı düzenleyecek. Programa Başakşehirli uygulamasıyla katılanlar arasında gerçekleştirilecek çekilişle 1 kişiye Kudüs, 1 kişiye Umre ziyareti hediye edilecek. Ayrıca ilçe genelindeki 11 kültür yaşam merkezi ile Sezai Karakoç Genlik Merkezi’nde de hafta içinde mukabele programı yapılacak. Başakşehirli kadınların Ramazan ayında buluşma noktalarından bir diğeri Bahçeşehir BAKMER olacak. BAKMER Ramazan Atölyeleri’nde Ramazan sofralarının bereketini artıracak lezzetlerin püf noktaları öğretilecek.

Ramazan klasiği “Radyo Sokağı”

Ramazan’ın heyecanı mutluluğun sesi Radyo Başakşehir’de de yaşatılacak. Bir radyo klasiği haline gelen Radyo Sokağı’nda Gönül Dostu Füsun, Cem Arslan, Polat Labar, Afrikalı Ali, Gönül Dostu Şener, Kadir Çetin’in aralarında olduğu sevilen radyo programcısı 30 gün boyunca Radyo Başakşehir mikrofonlarına konuk olacak.