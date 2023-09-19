Başakşehir'de rampadan çıkamayan İETT otobüsünün kaza anı kamerada

Başakşehir Güvercintepe'de içinde yolcular bulunduğu sırada rampadan çıkamayarak devrilen İETT otobüsünün kaza anı kameraya yansıdı.

Başakşehir'de rampadan çıkamayan İETT otobüsünün kaza anı kamerada
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Başakşehir Güvercintepe’de içinde yolcular bulunduğu sırada rampadan çıkamayarak devrilen İETT otobüsünün kaza anı kameraya yansıdı.

Başakşehir Güvercintepe’de rampadan çıkamayan İETT otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yolcular otobüsten tahliye edildi. Yaralı yolcular, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde rampadan çıkamayan otobüsün geri geldiği ve ardından yol kenarındaki korkuluklara çarparak kayıp devrildiği görülüyor.

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