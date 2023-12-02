Başakşehir'de Şamlar Mahallesinin çehresi değişiyor

Başakşehir Belediyesi, “Başakşehir’e eser, Başakşehirliye değer” sloganıyla yatırımlarına devam ediyor. Şamlar mahallesinde de sağlık altyapısının güçlendirilmesinden sosyal donatı alanlarına kadar çok sayıda alanda yatırımlar sürüyor.

Hayata geçirilecek projeleri ilçe sakinlerinin talepleri doğrultusunda şekillendiren Başakşehir Belediyesi, refah seviyesini en üst seviyeye çıkarmak adına çalışmalar yapıyor. 365 gün hız kesmeden devam eden yatırımlarla Şamlar mahallesine de değer katıldı.

Yeşil ve spor iç içe

İstanbul’un en güzel florasına sahip, Başakşehir’in oksijen deposu Şamlar Tabiat Parkı’nda yeşilin her tonuna ev sahipliği yapılıyor. Pikniklerden gençlik buluşmalarına kadar çok sayıda etkinlik de gerçekleştiriliyor. Birçok branşta hizmet verilen Şehit Erdem Özçelik Stadı’ndan haftada iki binden fazla Başakşehirli faydalanıyor.

Aile sağlığı merkezi inşa ediliyor

Başakşehir’de, sağlık alanındaki yatırımlar kesintisiz sürüyor. Şamlar mahalle sakinlerinin birinci derece sağlık hizmetlerinden faydalanacağı kapsamlı bir aile sağlığı merkezi inşa edilmesi için çalışmalara başlandı. Şamlar İlkokulu’nun yanındaki Şamlar Aile Sağlığı Merkezi’nin kısa sürede tamamlanarak hizmet alınması hedefleniyor.

Sosyal belediyecilik

Türkiye’ye örnek olan sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında ise engellilere destek sağlanıyor. Mutluluğun şehrinde dünyaya gelen bebekler ile annelerine hoş geldin bebek çantası veriliyor, ihtiyaç sahibi Başakşehirlilere Destek Kart’ları ulaştırılıyor. Çevre bilincinin hızla arttığı Şamlar mahallesinde, geri dönüşüm üniteleri ile geçen yıl bin 272 ton atık toplandı.