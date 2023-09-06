Başakşehir'de selin izleri silinmeye başladı

Başakşehir Belediyesi, ilçe genelinde etkili olan kuvvetli sağanağın ardından tüm imkanlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, çalışmaları yakından takip eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Davut Gül’ü bilgilendirdi.

Başakşehir Belediyesi, etkili olan kuvvetli sağanağın ardından alarm durumuna geçti. İlçe genelinde meydana gelen su baskınlarına vakit kaybedilmeden müdahale edildi. Belediye ekiplerinin, su baskınlarının yaşandığı bölgelerdeki çalışmaları aralıksız sürüyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da selden etkilen bölgeleri ziyaret ederek çalışmaları yakından takip etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Davut Gül de Başakşehir’e gelerek Başkan Kartoğlu’ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Tüm imkânlarımızla sahadayız”

Başkan Kartoğlu’nun ilk durağı Başakşehir Millet Kıraathanesi oldu Çalışmaların hızla devam ettiği kıraathanenin ardından Afet Koordinasyon Merkezi’ne geçerek saha ve hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başakşehir Devlet Hastanesi’ni de ziyaret eden Başkan Kartoğlu, süreç hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sular Vadisi Nikah Salonu ve Mola Kafe’de incelemelerde bulunan Başkan Kartoğlu, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ile birlikte afetten etkilenen Başakşehirlilerin evlerini ziyaret etti. Sürecin her aşamasını titizlikle yürüttüklerini belirterek, “Şiddetli yağışın ilk anından itibaren mesai arkadaşlarımla birlikte çalışmalarımıza gayretle devam ediyoruz. Süreci titizlikle takip ederek tüm imkânlarımızla oluşan tüm olumsuzlukları gideriyoruz. Rabbim, her türlü afetten bizleri muhafaza eylesin İnşallah” dedi.

Bakan Yerlikaya ve Vali Gül Başakşehir’de

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Davut Gül de Başakşehir’e geldi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’ndan yapılan saha çalışmaları ile ilgili bilgi alan Bakan Yerlikaya ve Vali Gül, bilgilendirmelerde bulundu. Bakan Yerlikaya, selden etkilenen ilçe sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.