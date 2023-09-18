Başakşehir'de Şener Özbayraklı ile yollar ayrıldı
Başakşehir, 33 yaşındaki futbolcu Şener Özbayraklı ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Başakşehir, 33 yaşındaki futbolcu Şener Özbayraklı ile yollarını ayırdığını açıkladı.
RAMS Başakşehir, tecrübeli futbolcu Şener Özbayraklı ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Şener Özbayraklı ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Şener Özbayraklı’ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.
2021-2022 sezonu başında Galatasaray’dan transfer edilen tecrübeli sağ bek, Başakşehir forması ile çıktığı 31 müsabakada gol veya asist üretemedi.