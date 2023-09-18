Başakşehir'de Şener Özbayraklı ile yollar ayrıldı

Başakşehir, 33 yaşındaki futbolcu Şener Özbayraklı ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Başakşehir'de Şener Özbayraklı ile yollar ayrıldı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Başakşehir, 33 yaşındaki futbolcu Şener Özbayraklı ile yollarını ayırdığını açıkladı.

RAMS Başakşehir, tecrübeli futbolcu Şener Özbayraklı ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Şener Özbayraklı ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Şener Özbayraklı’ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

2021-2022 sezonu başında Galatasaray’dan transfer edilen tecrübeli sağ bek, Başakşehir forması ile çıktığı 31 müsabakada gol veya asist üretemedi.