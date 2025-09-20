Başakşehir'de sevkiyat deposu alev alev yandı

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde bir sevkiyat deposunda yangın çıktı. Alevler çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Depo Ardiyeciler Sanayi Sitesi içerisindeki sevkiyat amaçlı kullanılan bir iş yerinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu yaklaşık 2 bin 500 metrekare alanı kaplayan iş yeri alevlere teslim oldu. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekini sevk edildi. İş yerinde zaman zaman patlamalar yaşanırken, polis ekipleri yangının çıktığı depo çevresini şeritler ile kapatarak güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Yangın sırasında depo içerisinde ve etrafında bulunan iş araçları ve tırlar da hasar gördü.

Öte yandan yangının çıktığı alan İstanbul İtfaiyesi’nin dron kamerası ile havadan görüntülendi. Görüntülere iş yerinin alev alev yandığı anlar yansıdı.

8 kamyon, 2 tır ve 4 forklift yandı

Yangının gerçekleştiği depoyu ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, 8 adet kamyon, 2 adet tır ve 4 adet forkliftin yandığını açıkladı. Aslan, "Akşam 19.20 itibariyle depo alanında yangın meydana geldi. 6 dakika içerisinde Başakşehir itfaiye ekibimiz olaya müdahale etti ve sonra diğer ekiplerimiz de olay yerine intikal ettiler. Şu an itibariyle 51 araç ve 127 personelle müdahale ediyoruz. 2 bin 500 metrekarelik bir alanda yangın oluyor. Yangın kontrol altında ancak depoda olan kamyonlar ve 2 tane tır vardı. Toplamda 8 tane kamyon, 2 tane tır ve 4 adet forklift yanmış vaziyette. Depo çeşitli hırdavat malzemeleri, çakmak, çakmak gazı, defter, kağıt gibi malzemelerden oluşan bir depolama alanı gibi görünüyor. Şu an tamamen kontrol altında. Herhangi bir can kaybı yok. Arkadaşlarımız olay yerinde. Bildiğiniz gibi bu tür yangınlarda içten içe yanmalar olabiliyor dolayısıyla arkadaşlarımız sabaha kadar burada süreci kontrol edecek" ifadelerini kullandı.