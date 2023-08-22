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- Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsü şoförünün telefonuyla uğraştığı anlar kamerada
Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsü şoförünün telefonuyla uğraştığı anlar kamerada
Başakşehir'de İETT otobüsünün şoförü, seyir halindeyken cep telefonuyla uğraştı. O anlar kameraya yansıdı.
Başakşehir’de İETT otobüsünün şoförü, seyir halindeyken cep telefonuyla uğraştı. O anlar kameraya yansıdı.
Başakşehir’de 78F Fenertepe-Başakşehir seferini yapan otobüsün şoförü, sefer yaparken dakikalarca cep telefonuyla uğraştı. O anlar, yolculardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.