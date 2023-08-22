Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsü şoförünün telefonuyla uğraştığı anlar kamerada

Başakşehir'de İETT otobüsünün şoförü, seyir halindeyken cep telefonuyla uğraştı. O anlar kameraya yansıdı.

Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsü şoförünün telefonuyla uğraştığı anlar kamerada
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Başakşehir’de İETT otobüsünün şoförü, seyir halindeyken cep telefonuyla uğraştı. O anlar kameraya yansıdı.

Başakşehir’de 78F Fenertepe-Başakşehir seferini yapan otobüsün şoförü, sefer yaparken dakikalarca cep telefonuyla uğraştı. O anlar, yolculardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı