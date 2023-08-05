Başakşehir'de Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı yapıldı

Başakşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı düzenlendi. Çok sayıda girişimcinin katıldığı konferansta KOBİ’lerin sektördeki dijital kalkınma süreçleri ve başarılı uygulamaların da yer aldığı birçok başlık masaya yatırıldı.

Başakşehir Belediyesi, girişimcilerin yanında olmaya ve girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmeleri için birçok alanda destek vermeye devam ediyor. Bu çerçevede sektörde kendine pazar oluşturmak isteyen küçük ve orta ölçekli girişimciler ile sektör liderlerinin bir araya getirildiği Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı düzenlendi. Başakşehir Living Lab’de BuildingMarkets ortaklığında düzenlenen konferansa çok sayıda girişimci katıldı.

Girişimciliğin yol haritası belirlendi

Teknolojinin kuluçka merkezi Başakşehir Living Lab’deki konferansta KOBİ’lerin gelişimi, dijital teknoloji ile girişimcilik arasındaki bağlar, başarı hikayeleri ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi üzerine birçok başlıkta sunumlar yapıldı. Mentor desteği, pazarlama desteği, yatırımcı bulma alanlarında da bilgi aktarımında bulunuldu. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin pazarda söz sahibi olan şirketlerle fikir alışverişinde bulunmasına da imkan sağlandı. Konferansın ardından sunum yapan girişimcilere plaket takdim edildi.