Başakşehir'de Teoman Duralı Millet Kıraathanesi kapılarını açıyor

Türkiye’nin en büyük millet kıraathanesine ev sahipliği yapan Başakşehir, yeni bir millet kıraathanesine daha kavuşuyor. Bahçeşehir’de yapımı tamamlanan Teoman Duralı Bahçekent Millet Kıraathanesi’nde incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Gençlerimizin isteği doğrultusunda modern mimari anlayışımızla inşa ettiğimiz kıraathanemiz, kitap kurtlarının da yeni buluşma mekanı olacak” dedi.

Eğitim yatırımlarıyla yerel yönetimlere örnek projeleri hayata geçiren Başakşehir Belediyesi, yeni yatırımlarla göz dolduruyor. Türkiye’nin en büyüğü olan Başakşehir Millet Kıraathanesi’nden ilham alınarak hazırlanan yeni millet kıraathanesi hizmete açılıyor. Bahçeşehir’de kapılarını açacak millet kıraathanesinde incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, süreç hakkında yetkililerden de bilgi aldı. Bir projeyi daha hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, “Bilgeliğini ve bildiğini paylaşarak nice talebeler yetiştiren hocaların hocası, merhum Teoman Duralı’nın ismini yaşatacağımız millet kıraathanemizin açılışı için artık gün sayıyoruz. Modern mimarisiyle gençlerimiz ister bireysel, isterse de gruplar halinde ders çalışma imkânına sahip olacak. Tam da gençlerimizin istekleri doğrultusunda hazırladığımız kıraathanemizde binlerce kitabımız da yer alacak” şeklinde konuştu.

Mola Kafe gençlerin hizmetinde olacak

Kitap okumanın ve kitapları keşfetmenin önemini anlatan Başkan Kartoğlu, “Bir kitap bin hayalin habercisi, zengin bir cevherin kapısı olabilir. Kitap okumayı ihmal etmeyelim, kitapları keşfedelim. Tüm bu güzellikleri yaşarken kısa bir kahve ve çay molası verebileceğiniz Mola Kafemiz de gençlerimizin hizmetinde olacak” ifadelerini kullandı.