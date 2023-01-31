Başakşehir'de tespiti yapılan son metruk binanın yıkımı yapıldı

Başakşehir Belediyesi, ilçede tespit edilen metruk binaların sonuncusunun yıkımını bugün gerçekleştirildi.

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir Kaymakamlığı ve Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak organizasyonu ile Başakşehir’de bulunan metruk binalar tespit edilerek yıkıldı. Tespiti tamamlanan binalar arasındaki son metruk bina bugün düzenlenen organizasyon ile yıkıldı.

Düzenlenen yıkım organizasyonunda açıklamalarda bulunan Başakşehir İlçe Kaymakamı Uğur Turan, “Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi’ndeyiz. İfade etmeliyim ki uyuşturucu ile mücadelemizi ciddi ve kararlı bir şekilde tüm paydaşlarımızın desteği ile saha da olarak devam ettiriyoruz. Belediyemiz, muhtarlarımız, vatandaşlarımız ile beraber hemen hemen herkesin katkısı ile uyuşturucuyla mücadele konusunda oldukça yol katettiğimizi belirtmek isterim. Sayın bakanımızın ilham veren liderliği ve sayın valimizin konuyla ilgili sıcak takibi ve arkadaşlarımızın uyum içerisinde çalışmasının meyvelerini alıyoruz. Emniyet mensubu arkadaşlarımız çok kıymetli çalışmalara imza attılar bu noktada metruk binalar ile ilgili önemli bir boyutta var bu mücadelede. Bizim tespit ettiğimiz yıkılması gereken binaların yıkımlarını süratli ve kaliteli şekilde yerine getirirken rehabilite edilmesi gereken binaları ise rehabite ediyoruz” şeklinde konuştu

“Vatandaşlarımız daha güvenli ortamlarda yaşamlarını sürdürecek”

Başakşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekili Ahmet Melik, “Vatandaşlarımızın daha güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmesi için biz ilçe sınırları içerisindeki metruk binaların ortadan kaldırılması konusunda çalışma yürüttük. Böyle mekanlar suça bulaşmış insanların mesken tuttuğu yerler biz bunları ortadan kaldırdığımızda daha güvenli alanlar oluşturacağız. Yaptığımız çalışmalar sonucunda riskli bina oranımızı oldukça düşürdük” ifadelerini kullandı.