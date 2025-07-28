Başakşehir'de tilki sürüsü şehir merkezine indi

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde gece saatlerinde tilki sürüsü ilçe merkezine indi. Aç kaldığı tahmin edilen hayvanlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Başakşehir'de tilki sürüsü şehir merkezine indi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul’un Başakşehir ilçesinde gece saatlerinde tilki sürüsü ilçe merkezine indi. Aç kaldığı tahmin edilen hayvanlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Başakşehir’in Oyakent Mahallesi civarında gece saatlerinde doğal yaşam alanlarında yiyecek bulamayan bir grup tilki, yerleşim alanına indi. Cadde üzerinde koşuşturan tilkiler, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Cep telefonu kamerasıyla kayda alınan tilkilerin bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kayboldukları görüldü.

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