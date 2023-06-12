Başakşehir'de trafikte yol verme kavgası kamerada

Başakşehir’de iki grup trafikte yol vermeme nedeniyle bir birine girdi. Kavga sırasında yoldan geçemeyen otomobilden inen bir kadın minibüsün açık kapısını kapatarak hiç bir şey olmuyormuş gibi yoluna devam etti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Bahçeşehir Furkan Işık Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, minibüs ile otomobilde bulunan kişiler arasında yol vermeme tartışması yaşandı. Araçlarda devam eden tartışma sonrasında yerini kavgaya bıraktı. İki grup araçlarından inerek kavga yolda devam etti. O esnada bir otomobil caddeden kavga eden araçlardan birinin kapısının açık olması nedeniyle geçemedi. Otomobilden inen kadın kapıyı kapattıktan sonra aracına binip yoluna devam etti. Kavga anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.